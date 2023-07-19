Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что около 80 детей вывезли в военную академию войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза Тимошенко. Там похищенные старшеклассники проходят "военное собрание".

"Таким образом, россияне не только похищают детей с ВТО, но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар", - говорится в сообщении.