Россияне вывезли десятки старшеклассников из ТОТ Луганщины в военную академию в Костроме
Россияне вывезли с временно оккупированных территорий Луганской области в 80 старшеклассников в военную академию в российской Костроме
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что около 80 детей вывезли в военную академию войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза Тимошенко. Там похищенные старшеклассники проходят "военное собрание".
"Таким образом, россияне не только похищают детей с ВТО, но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар", - говорится в сообщении.
- В течение июля 2023 россияне вывезли из временно оккупированной Луганской области в российскую республику Калмыкия около 280 детей. Там их отправляют в "казачий кадетский корпус".
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