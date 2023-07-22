Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сто украинских детей отправили в лагеря в России для участия в культурно-образовательных мероприятиях. Детей вывезли из временно оккупированного Каланчака Херсонской области в санаторий "Лесная сказка" в Саранске русской республики Мордовия.

"Детям будут проводить лекции о "СВО", их российской принадлежности и преподавании псевдоистории в путинском варианте. Также перед детьми будут выступать российские "актеры" и проводить учения русской литературы", - указывают в Центре нацсопротивления.