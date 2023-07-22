Россияне вывезли 100 детей из ТОТ Херсонщины в Саранск, - Центр нацсопротивления
Россияне вывезли из временно оккупированного Каланчака Херсонской области сто детей в санаторий в Саранске
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Сто украинских детей отправили в лагеря в России для участия в культурно-образовательных мероприятиях. Детей вывезли из временно оккупированного Каланчака Херсонской области в санаторий "Лесная сказка" в Саранске русской республики Мордовия.
"Детям будут проводить лекции о "СВО", их российской принадлежности и преподавании псевдоистории в путинском варианте. Также перед детьми будут выступать российские "актеры" и проводить учения русской литературы", - указывают в Центре нацсопротивления.
- В течение июля 2023 россияне вывезли из временно оккупированной Луганской области в российскую республику Калмыкия около 280 детей. Там их отправляют в "казачий кадетский корпус".
- Позже стало известно , что кафиры вывезли еще около 80 старшеклассников ТОТ из Луганщины в военную академию в российской Костроме.
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