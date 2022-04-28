Россияне вывели в РФ батальонную тактическую группу из-за значительных потерь, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб.



"По имеющейся информации, враг вывел для восстановления боеспособности на территорию российской федерации батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике", - говорится в сообщении.



В то же время, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29-й армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области России на Харьковщину.

Напомним, недавно СБУ опубликовали запись разговора оккупантов, где говорилось, что российские офицеры начали расстреливать солдат армии РФ, чтобы заставить их наступать. Из опубликованных записей видно, что командир полка армии РФ, воюющий вблизи Изюма, жалуется на деморализованное состояние русских солдат.