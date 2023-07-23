Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что подлодка, которая выпустила ночью все "калибры" , завели в пункт базирования. На боевое дежурство вышел малый ракетный корабль, снаряжение которого до 8 крылатых ракет.



В ОК "Юг" отмечают чрезвычайно высокий уровень ракетной опасности.

"Напоминаем, враг атакует не только ночью. На днях он прибег к мощной атаке инфраструктуры региона и среди дня. Будьте бдительны и сознательны, не пренебрегайте собственной безопасностью и переходите в укрытие", - отметили военные.