Россияне вывели в Черное море ракетоноситель с восемью "калибрами"
В Черном море российские военные произвели ротацию своих ракетоносителей. Теперь на боевом дежурстве находится малый ракетный корабль, снаряженный восемью "калибрами"
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что подлодка, которая выпустила ночью все "калибры" , завели в пункт базирования. На боевое дежурство вышел малый ракетный корабль, снаряжение которого до 8 крылатых ракет.
В ОК "Юг" отмечают чрезвычайно высокий уровень ракетной опасности.
"Напоминаем, враг атакует не только ночью. На днях он прибег к мощной атаке инфраструктуры региона и среди дня. Будьте бдительны и сознательны, не пренебрегайте собственной безопасностью и переходите в укрытие", - отметили военные.
- 20 июля российские кафиры на боевом дежурстве в Черном море держали семь вражеских кораблей. Среди них был один ракетоноситель, общий залп которого составлял одну ракету.
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