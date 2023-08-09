Россияне вывели в Черное море ракетоноситель с 4 "калибрами"
По состоянию на среду, 9 августа, на боевом дежурстве в Черном море находится один российский ракетоноситель, на котором может быть до четырех "калибров"
Об этом сообщают Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 4 ракет", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, а в Средиземном море - 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп достигает 24 ракет.
- Напомним, что 8 августа на боевом дежурстве в Черном море находились 4 вражеских корабля. Ракетоносителей не было.
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