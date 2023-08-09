Россияне вывели в Черное море ракетоноситель с 4 "калибрами"

Об этом сообщают Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 4 ракет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, а в Средиземном море - 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп достигает 24 ракет.