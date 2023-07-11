Россияне вывели в Черное море ракетоноситель с 4 "калибрами"
В Черное море на боевое дежурство враг вывел подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа "калибр". Военные отмечают, что угроза ракетных ударов по Украине растет
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что российский ракетоноситель снабжен четырьмя ракетами типа "калибр". После его появления активизировалась и вражеская авиация.
В ОК "Юг" предупредили, что отныне уровень ракетной угрозы явно повышается и призвали быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, реагировать оперативно и правильно.
- Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил, почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.
- Следует отметить, что с 9 июля в Черном и Азовском морях отсутствовали российские носители "калибров".
- Утром 11 июля в ВМС сообщали, что на боевом дежурстве в Черном море находятся два вражеских корабля. При этом ракетоносители продолжали находиться в пунктах базирования.
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