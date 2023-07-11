Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что российский ракетоноситель снабжен четырьмя ракетами типа "калибр". После его появления активизировалась и вражеская авиация.

В ОК "Юг" предупредили, что отныне уровень ракетной угрозы явно повышается и призвали быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, реагировать оперативно и правильно.