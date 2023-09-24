Россияне вывели в Черное море ракетоноситель "Буян-М": сколько на нем "калибров"
На вечер воскресенья, 24 сентября, российские военные вывели на боевое дежурство в Черное море малый ракетный корабль "Буян-М". Его снаряжение – до 8 ракет типа "Калибр"
Об этом пишут Силы обороны юга Украины.
Отмечается, что вечером 24 сентября на боевое дежурство враг вывел надводный ракетоноситель – малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Он несет до 8 ракет типа "Калибр".
"Уровень ракетной угрозы повышен. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие. Враг коварный и наглый", - написали в сообщении.
- По состоянию на 12 ч дня субботы, 23 сентября, российские оккупанты держали в Черном море два ракетоносителя. Суммарный залп "калибров" - до 16.
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