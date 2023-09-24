Россияне вывели в Черное море ракетоноситель "Буян-М": сколько на нем "калибров"

Об этом пишут Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что вечером 24 сентября на боевое дежурство враг вывел надводный ракетоноситель – малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Он несет до 8 ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы повышен. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие. Враг коварный и наглый", - написали в сообщении.