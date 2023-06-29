Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Ракетоноситель может быть снаряжен 8 "калибрами".

Ранее спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснял, что разницы между применением ракет с подводных и надводных ракетоносителей нет, но подводные Украине выявлять труднее. В целом на балансе россиян в акватории Черного моря есть три подлодки-ракетоносители. Один из них сейчас находится на ремонте, два других периодически выходят на дежурство.

Какой именно ракетоноситель РФ вывела сегодня, в ВМС не уточняют.

В Азовском море находятся два корабля, но ракетоносителей среди них нет.

"В Средиземном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет", - сообщили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба ВМС

Крылатую ракету "Калибр" впервые представили широкой публике на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Разработкой оружия занималось конструкторское бюро "Новатор". Однако ракета не новаторская, потому что над ней начали работать еще во времена СССР. Фактически ее скопировали с американской крылатой ракеты Tomahawk. Крылатая ракета "Калибр" имеет скорость движения 180 - 240 м/с, летит на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности. Дальность полета по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2,5 тыс. км.