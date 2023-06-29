Россияне вывели в Черное море носитель "калибров"
По состоянию на 29 июня на боевом дежурстве в Черном море находятся пять вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Ракетоноситель может быть снаряжен 8 "калибрами".
Ранее спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснял, что разницы между применением ракет с подводных и надводных ракетоносителей нет, но подводные Украине выявлять труднее. В целом на балансе россиян в акватории Черного моря есть три подлодки-ракетоносители. Один из них сейчас находится на ремонте, два других периодически выходят на дежурство.
Какой именно ракетоноситель РФ вывела сегодня, в ВМС не уточняют.
В Азовском море находятся два корабля, но ракетоносителей среди них нет.
"В Средиземном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет", - сообщили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба ВМС
Крылатую ракету "Калибр" впервые представили широкой публике на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Разработкой оружия занималось конструкторское бюро "Новатор". Однако ракета не новаторская, потому что над ней начали работать еще во времена СССР. Фактически ее скопировали с американской крылатой ракеты Tomahawk. Крылатая ракета "Калибр" имеет скорость движения 180 - 240 м/с, летит на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности. Дальность полета по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2,5 тыс. км.
- С 26 июня все вражеские ракетоносители находились в пунктах базирования .
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