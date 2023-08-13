Россияне вывели в Черное море надводный ракетоноситель с 8 "калибрами"
Российские оккупанты вечером 13 августа вывели в Черное море на боевое дежурство надводный ракетоноситель. В настоящее время на готовности восемь ракет "калибров"
Об этом сообщает ОК "Юг".
"В Черном море зафиксирована активизация врага. На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель - фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к пуску готово восемь ракет "калибр".
"Помним о готовности к выходу других ракетоносителей, в том числе и подводных. Отслеживаем ситуацию", - добавили военные.
- По состоянию на субботу, 12 августа, на боевом дежурстве в Черном море находились четыре российских корабля. Ракетоносители "калибров" отсутствовали.
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