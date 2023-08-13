Россияне вывели в Черное море надводный ракетоноситель с 8 "калибрами"

Об этом сообщает ОК "Юг".

"В Черном море зафиксирована активизация врага. На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель - фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к пуску готово восемь ракет "калибр".

"Помним о готовности к выходу других ракетоносителей, в том числе и подводных. Отслеживаем ситуацию", - добавили военные.