Россияне вывели в Черное море на боевое дежурство 7 кораблей, среди них есть ракетоноситель
На утро 14 октября российские военные удерживают в Черном море на боевом дежурстве 7 кораблей. Среди них один ракетоноситель "калибров"
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
"По состоянию на 11.30 в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", - говорится в сообщении.
В Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном – четыре. Однако среди них нет ракетоносителей.
- 13 октября россияне вывели на боевое дежурство в Черном море шесть кораблей, два из которых являлись носителями крылатых ракет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное