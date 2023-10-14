Россияне вывели в Черное море на боевое дежурство 7 кораблей, среди них есть ракетоноситель

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

"По состоянию на 11.30 в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", - говорится в сообщении.

В Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном – четыре. Однако среди них нет ракетоносителей.