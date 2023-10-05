Россияне вывели в Черное море на боевое дежурство 5 кораблей, ракетоносители отсутствуют

Об этом пишут ВМС ВСУ.

"По состоянию на 07:30 в Черном море на боевом дежурстве находятся пять вражеских кораблей", - говорится в сообщении.

В Азовском море находится 1 вражеский корабль, который несет крылатые ракеты "калибр". В то же время в Средиземном море на боевом дежурстве находится 3 вражеских корабля, из них 1 носитель крылатых ракет "калибр".