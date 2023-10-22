Россияне вывели в Черное море 4 корабля, ракетоносители отсутствуют

Об этом пишут ВМС ВСУ.

"По состоянию на 10:30 22.10.2023 в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля", - говорится в сообщении.

В Азовском море все суда заведены в пункты базирования. В то же время в Средиземном море находятся 3 корабля Российской Федерации, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.