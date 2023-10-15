Россияне вывели в Черное море 3 ракетоносителя: количество "калибров" может достигать 20 ракет
Вечером воскресенья, 15 октября, российские террористы вывели в Черное море на боевое дежурство 3 ракетоносителя. Суммарный залп "калибров" может достигать 20 ракет
Об этом сообщают Силы обороны юга.
"Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. В настоящее время боевое дежурство кроме подводной лодки несут еще 2 фрегата. Суммарный залп "калибров" может достигать 20", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уровень ракетной угрозы оценен как "очень высокий". В сообщении призвали украинцев быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.
- Напомним, что сегодня утром враг держал на боевом дежурстве один ракетоноситель.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное