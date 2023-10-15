Россияне вывели в Черное море 3 ракетоносителя: количество "калибров" может достигать 20 ракет

Об этом сообщают Силы обороны юга.

"Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. В настоящее время боевое дежурство кроме подводной лодки несут еще 2 фрегата. Суммарный залп "калибров" может достигать 20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень ракетной угрозы оценен как "очень высокий". В сообщении призвали украинцев быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.