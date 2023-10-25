РФ завела ракетоносители в Черном море в пункты базирования
По состоянию на 25 октября российская оккупационная армия удерживает на боевом дежурстве в Черном море 5 кораблей. При этом ракетоносители заведены в пункты базирования
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".
"В море 6 боевых кораблей вражеского нефлота, из них 5 в Черном и 1 в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативная обстановка в зоне ответственности сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной.
Ранее пресс-служба ВМС сообщила о дежурстве в Черном море двух кораблей РФ.
В Средиземном море дежурят три корабля, среди них один ракетоноситель с общим залпом до восьми "калибров".
Фото: ВМС ВСУ
- 24 октября на боевом дежурстве в Черном море находились четыре российских корабля: среди них два ракетоносителя с общим залпом до 16 "калибров".
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