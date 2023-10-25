РФ завела ракетоносители в Черном море в пункты базирования

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".

"В море 6 боевых кораблей вражеского нефлота, из них 5 в Черном и 1 в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативная обстановка в зоне ответственности сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной.

Ранее пресс-служба ВМС сообщила о дежурстве в Черном море двух кораблей РФ.

В Средиземном море дежурят три корабля, среди них один ракетоноситель с общим залпом до восьми "калибров".

Фото: ВМС ВСУ