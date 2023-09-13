Россияне вывели в Черное море 11 кораблей: есть ли среди них ракетоносители

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.

В Азовском и Средиземном море находится по одному вражескому кораблю. Ракетоносители тоже отсутствуют.

За сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому каналу к Азовскому морю совершили 24 судна, из них 1 двигалось в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершили 11 судов, из них 1 – в направлении пролива Босфор.

Фото: ВМС ВСУ