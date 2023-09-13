Россияне вывели в Черное море 11 кораблей: есть ли среди них ракетоносители
На утро среды, 13 сентября, на боевом дежурстве в Черном море находятся 11 вражеских кораблей: ракетоносители "калибров" отсутствуют
Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.
В Азовском и Средиземном море находится по одному вражескому кораблю. Ракетоносители тоже отсутствуют.
За сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому каналу к Азовскому морю совершили 24 судна, из них 1 двигалось в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершили 11 судов, из них 1 – в направлении пролива Босфор.
Фото: ВМС ВСУ
- По состоянию на вечер 12 сентября на боевом дежурстве в Черном море находились 17 российских кораблей, среди них 3 ракетоносителя с общим залпом до 24 "калибров".
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