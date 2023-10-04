Россияне вывели в Азовское море ракетоноситель с потенциальным общим залпом 8 "калибров"
По состоянию на утро среды, 4 октября, в Азовском море на боевом дежурстве размещены два вражеских корабля. Среди них один носитель крылатых ракет "калибр"
Об этом пишет ВМС ВСУ.
По состоянию на 07:30 в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля. Зато ракетоносители "калибров" отсутствуют.
В то же время в Азовском море находятся 2 вражеских корабля, из них 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет. А в Средиземном море расположен 1 вражеский корабль.
- По состоянию на 3 октября россияне удерживали два ракетоносителя с 16 "калибрами" на боевом дежурстве в Черном море.
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