Россияне вывели ракетоноситель на боевое дежурство в Черное море, общий залп – до 8 "калибров"
Российские военные возобновили боевое дежурство ракетоносителей в Черном море и вывели фрегат "Адмирал Эссен", общий залп которого до 8 ракет
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
"Враг возобновил чередование ракетоносителей в Черном море. Из Новороссийска вышел фрегат "Адмирал Эссен". Снаряжение такого ракетоносителя - 8 "калибров", - говорится в сообщении.
Уровень угрозы остается высоким.
- По состоянию на утро 26 августа в Азовском море на боевом дежурстве у россиян находились два вражеских корабля. Среди них один ракетоноситель "калибров", общий залп которого до 8 ракет.
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