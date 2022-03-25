Россияне вывели часть войск из Грузии и направят их в Украину, - CNN

Об этом CNN заявил высокопоставленный представитель обороны США, передает " Еспресо. TV ".

Отмечается, что США видели "перемещение определенного количества войск из Грузии", но Пентагон не может назвать точное количество войск, которое Москва перемещает.

"Теперь у нас есть признаки того, что они привлекают силы из Грузии в Украину", – сказал чиновник, отметив, что они не отслеживают перемещение войск с воздуха.

Пентагон не знает, куда именно направят войска из Грузии в Украину.

Российские войска были размещены в Грузии после того, как Россия вторглась в страну в 2008 году.

Напомним , Россия не контролирует Херсон полностью, - Пентагон

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