Россияне выстрелили ракетой по воинской части в Винницкой области, ранены три человека
Российские захватчики выстрелили ракетой по воинской части 2269 К, дислоцирующейся в районе Калиновки Винницкой области
Об этом сообщает сайт Калиновского городского совета .
"В 6.15 на территории воинской части 2269 К (эскадрилья), дислоцирующейся по Калиновке, раздался взрыв", - говорится в сообщении.
По словам Калиновского городского головы Василия Полищука, россияне запустили по расположению воинской части одну ракету.
В результате обстрела ранены трое человек. Их срочно госпитализировали в районную больницу.
В Калиновском горсовете заявили, что угрозы для мирного населения нет.
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