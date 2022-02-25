Россияне выстрелили ракетой по воинской части в Винницкой области, ранены три человека

Об этом сообщает сайт Калиновского городского совета .



"В 6.15 на территории воинской части 2269 К (эскадрилья), дислоцирующейся по Калиновке, раздался взрыв", - говорится в сообщении.



По словам Калиновского городского головы Василия Полищука, россияне запустили по расположению воинской части одну ракету.



В результате обстрела ранены трое человек. Их срочно госпитализировали в районную больницу.



В Калиновском горсовете заявили, что угрозы для мирного населения нет.