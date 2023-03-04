Россияне вырыли около 200 км траншей вдоль пляжей в Крыму

Об этом спикер Оперативного командования "Юг" проинформировал в телеграмме.

Владислав Назаров утвердил, что россияне оборудовали примерно 200 км траншей вдоль временно оккупированного полуострова Крым: так россияне готовятся к возможной высадке украинского десанта.

Так, спикер Оперативного командования добавил видео с пляжами в Евпатории.