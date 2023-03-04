Россияне вырыли около 200 км траншей вдоль пляжей в Крыму
По данным спикера ОК "Юг" Владислава Назарова, российские захватчики вырыли примерно 200 км траншей вдоль побережья временно оккупированного Крыма
Об этом спикер Оперативного командования "Юг" проинформировал в телеграмме.
Владислав Назаров утвердил, что россияне оборудовали примерно 200 км траншей вдоль временно оккупированного полуострова Крым: так россияне готовятся к возможной высадке украинского десанта.
Так, спикер Оперативного командования добавил видео с пляжами в Евпатории.
- Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк ранее рассказала, что военные РФ обустраивают рубежи обороны глубже в направлении Крыма, ведь понимают - Украина будет бороться за каждый клочок своей земли .
- Во временно захваченном Крыму жители с. Черноморское и Евпатория в ночь на 1 марта и под утро слышали взрывы.
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