Россияне выпустили три ракеты по Краматорску: повреждено промышленное предприятие
В воскресенье, 25 декабря, российские захватчики обстреляли промышленную зону Краматорска Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Он отметил, что российские захватчики попали в промышленное предприятие. В результате повреждения получили цеха и оборудование. Люди не пострадали.
Также Кириленко написал, что днем россияне также производили обстрелы Авдеевки. По состоянию на 15:14 оккупанты по меньшей мере шесть раз обстреляли город из артиллерии и "градов". Ранена женщина.
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
Он отметил, что оккупанты выпустили по городу три ракеты. По предварительной информации, жертв нет.
"Опасность не миновала, находитесь в укрытиях", - подчеркнул он.
- В течение суток 25 декабря оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области, есть раненые в Бахмуте, Максимилиановке и Предтечино.
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