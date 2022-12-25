Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он отметил, что российские захватчики попали в промышленное предприятие. В результате повреждения получили цеха и оборудование. Люди не пострадали.

Также Кириленко написал, что днем россияне также производили обстрелы Авдеевки. По состоянию на 15:14 оккупанты по меньшей мере шесть раз обстреляли город из артиллерии и "градов". Ранена женщина.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Он отметил, что оккупанты выпустили по городу три ракеты. По предварительной информации, жертв нет.

"Опасность не миновала, находитесь в укрытиях", - подчеркнул он.

В течение суток 25 декабря оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области, есть раненые в Бахмуте, Максимилиановке и Предтечино.