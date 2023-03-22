Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеграме .

По Херсонщине противник выпустил 248 снарядов из тяжелой артиллерии и "градов".

Сам город Херсон враг обстрелял 8 раз, 51 снаряд попал в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Два человека в области получили ранения.

По словам Прокудина, за сутки с деоккупированной территории области эвакуировано 73 человека.