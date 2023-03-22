Россияне выпустили почти 250 снарядов по Херсонщине за прошедшие сутки, есть раненые
21 марта враг совершил 47 обстрелов Херсонской области, 8 раз прилетело по облцентру
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеграме .
По Херсонщине противник выпустил 248 снарядов из тяжелой артиллерии и "градов".
Сам город Херсон враг обстрелял 8 раз, 51 снаряд попал в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.
Два человека в области получили ранения.
По словам Прокудина, за сутки с деоккупированной территории области эвакуировано 73 человека.
- В течение 19 марта враг выпустил по территории Херсонщины 385 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии, в результате чего 6 человек получили ранения.
- 20 марта россияне попали в жилые дома в селе Никольское Херсонской области. В результате удара пострадали местные мужчина и женщина. В общей сложности вражеские войска в течение 20 марта совершили 66 обстрелов Херсонщины, облцентр обстреливали трижды. Также в этот день в лесополосе возле села Станислав Херсонской области на российской мине подорвался 18-летний парень : из-за тяжелых травм он погиб на месте.
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