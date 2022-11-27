Россияне выпустили по Украине около 4 тыс. ракет, - Игнат

Об этом во время телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

В ответ на вопрос об общем количестве выпущенных по Украине ракет с 24 февраля Игнат отметил, что говорится о тысячах единиц.

Спикер Воздушных сил добавил, что такая статистика собирается по-разному. Однако, не считая такого оружия, как комплексы С-300, РСЗО и ракеты типа Х-58 и Х-59, россияне уже выпустили по Украине более 4 тыс. ракет.

"Понятно, что мы потратили на них (российские ракеты, - ред.) очень много боекомплектов. Впрочем, хорошо, что у нас есть друзья, которые дают нам комплексы для защиты: в частности Словакия передала один С-300 и, соответственно, определенное количество БК к нему", - говорит Игнат.

Юрий Игнат также отметил, что к ракетным атакам добавилась и работа ударных БПЛА "Шахед" - их задачей является истощение украинской ПВО.

"Эти дроны рассредоточивают внимание, потому что летят в комплексе с ракетами Х-101, "калибрами". Другой момент - на эти БПЛА нужно тратить зенитные ракеты, потому что это самое эффективное средство", - объяснил Игнат.

Напомним, по состоянию на 27 ноября с 24 февраля россияне потеряли в Украине 87 310 человек погибшими, 2905 танков, 278 самолетов и 261 вертолет.

27 ноября российско-оккупационные войска направили ракеты по Кривому Рогу Днепропетровской области, две ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры.

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