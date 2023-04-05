Россияне выпустили по Сумщине противотанковые управляемые ракеты: есть разрушения

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов пограничных громад. Всего зафиксировано 229 прилетов – в результате ракетных обстрелов, ударов с РСЗО, минометов, артиллерии и АГС.

"Краснопольская громада: врагом произведен обстрел громады с помощью противотанковых управляемых ракет (2 прилета), артиллерии - 3 прилета и РСЗО - 19 прилетов. Кроме того, под вечер артиллерийским обстрелом одного из сел громады поврежден и совершен поджог хозяйственных помещений одного из местных предприятий" , – пишет ОВА.

В Хотинской громаде в результате минометного обстрела повреждены 3 частных жилых дома и бытовая газораспределительная труба.

Глуховскоя громада: с территории РФ совершено два артобстрела. В результате последнего повреждены частное жилое домохозяйство и нежилые помещения.

По Середино-Будской и Белопольской громадам россияне избивали из минометов и АГС. О повреждениях не сообщают.