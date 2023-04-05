Россияне выпустили по Сумщине противотанковые управляемые ракеты: есть разрушения
В среду, 5 апреля, российские террористы обстреляли территории Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Глуховской и Середино-Будской громад Сумщины
Об этом сообщает Сумская ОВА.
В течение дня россияне совершили 17 обстрелов пограничных громад. Всего зафиксировано 229 прилетов – в результате ракетных обстрелов, ударов с РСЗО, минометов, артиллерии и АГС.
"Краснопольская громада: врагом произведен обстрел громады с помощью противотанковых управляемых ракет (2 прилета), артиллерии - 3 прилета и РСЗО - 19 прилетов. Кроме того, под вечер артиллерийским обстрелом одного из сел громады поврежден и совершен поджог хозяйственных помещений одного из местных предприятий" , – пишет ОВА.
В Хотинской громаде в результате минометного обстрела повреждены 3 частных жилых дома и бытовая газораспределительная труба.
Глуховскоя громада: с территории РФ совершено два артобстрела. В результате последнего повреждены частное жилое домохозяйство и нежилые помещения.
По Середино-Будской и Белопольской громадам россияне избивали из минометов и АГС. О повреждениях не сообщают.
- В среду, 5 апреля, российские террористы ударили по Бериславу в Херсонской области. Под обстрел также попал Херсон .
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