Россияне выпустили по Сумщине более 150 снарядов и мин, погиб человек
Российские военные 26 июня выпустили более 150 снарядов и мин по четырем общинам Сумской области
Об этом написал в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Враги со своей территории вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии. Выпускали неуправляемые ракеты с вертолетов. Пострадали территории четырех общин Сумщины: Юнаковская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская", - отметил Живицкий.
За сутки россияне выпустили по общинам более 150 снарядов и мин. По Краснопольской общине было около сотни "прилетов".
"На территории сел общины повреждены частные хозяйственные постройки, водонапорная башня, ферма. Один человек погиб, один - в больнице", - подытожил руководитель ОВА.
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