Россияне выпустили по Сумщине более 150 снарядов и мин, погиб человек

Об этом написал в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Враги со своей территории вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии. Выпускали неуправляемые ракеты с вертолетов. Пострадали территории четырех общин Сумщины: Юнаковская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская", - отметил Живицкий.

За сутки россияне выпустили по общинам более 150 снарядов и мин. По Краснопольской общине было около сотни "прилетов".

"На территории сел общины повреждены частные хозяйственные постройки, водонапорная башня, ферма. Один человек погиб, один - в больнице", - подытожил руководитель ОВА.