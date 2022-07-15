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Главная война с Россией Россияне выпустили по Одесчине три ракеты, одну сбила ПВО, - ОВА

Россияне выпустили по Одесчине три ракеты, одну сбила ПВО, - ОВА

15 июля, 2022 пятница
20:02
война с Россией На фото Максим Марченко

15 июля российские военные атаковали Одесскую область тремя ракетами. Одну сбили украинские подразделения ПВО

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, никто не травмировался.

"Противник нанес ракетный удар по области тремя ракетами. Одна ракета была сбита нашим подразделением противовоздушной обороны. К счастью, пострадавших нет", - сказал он.

  • 15 июля на Одесчине погиб мужчина подорвавшись на мине в прибрежных водах во время купания в Черном море.

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