Россияне выпустили по Одесчине три ракеты, одну сбила ПВО, - ОВА
15 июля российские военные атаковали Одесскую область тремя ракетами. Одну сбили украинские подразделения ПВО
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
По его словам, никто не травмировался.
"Противник нанес ракетный удар по области тремя ракетами. Одна ракета была сбита нашим подразделением противовоздушной обороны. К счастью, пострадавших нет", - сказал он.
- 15 июля на Одесчине погиб мужчина подорвавшись на мине в прибрежных водах во время купания в Черном море.
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