Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, никто не травмировался.

"Противник нанес ракетный удар по области тремя ракетами. Одна ракета была сбита нашим подразделением противовоздушной обороны. К счастью, пострадавших нет", - сказал он.

15 июля на Одесчине погиб мужчина подорвавшись на мине в прибрежных водах во время купания в Черном море.

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