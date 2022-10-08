Россияне выпустили по Никопольщине около 80 снарядов, около 500 семей остались без света
В ночь на 8 октября оккупанты ударили по Никопольщине Днепропетровского района "градами", в результате чего около 500 семей остались без света
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Так, под удары попали три общины Никопольщины – Марганецкая, Красногригорьевская и Мирская. Враг направил туда около 80 снарядов из "градов". Предварительно пострадавших нет.
В Марганецкой общине произошел пожар, который уже был потушен. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линии электропередач. Во дворах мирных жителей оккупанты убили более 30 домашних животных.
В Красногригорьевской общине около 500 семей остались без света. Аварийные бригады приступили к работе.
В Мировской общине частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети.
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