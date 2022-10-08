Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Так, под удары попали три общины Никопольщины – Марганецкая, Красногригорьевская и Мирская. Враг направил туда около 80 снарядов из "градов". Предварительно пострадавших нет.

В Марганецкой общине произошел пожар, который уже был потушен. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линии электропередач. Во дворах мирных жителей оккупанты убили более 30 домашних животных.

В Красногригорьевской общине около 500 семей остались без света. Аварийные бригады приступили к работе.

В Мировской общине частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети.

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