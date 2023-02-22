Россияне выпустили по Никопольщине около 15 снарядов

Об этом в telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночь на Днепропетровщине прошла без вражеских атак. А уже в шесть утра агрессор гатил по Никопольщине тяжелой артиллерией", - отметил он.

Пострадала Марганецкая громада. Предварительно, людей не задело.

По уточнению главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, из тяжелой артиллерии враг выпустил около полутора десятков снарядов.

В настоящее время информация о разрушениях и пострадавших выясняется.