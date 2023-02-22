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Россияне выпустили по Никопольщине около 15 снарядов

22 февраля, 2023 среда
07:52
война с Россией

Утром 22 февраля войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии

Об этом в telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночь на Днепропетровщине прошла без вражеских атак. А уже в шесть утра агрессор гатил по Никопольщине тяжелой артиллерией", - отметил он.

Пострадала Марганецкая громада. Предварительно, людей не задело.

По уточнению главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, из тяжелой артиллерии враг выпустил около полутора десятков снарядов.

В настоящее время информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

  • 20 февраля военные РФ трижды за день ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.
Россия
Днепропетровщина
Никополь
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