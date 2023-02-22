Россияне выпустили по Никопольщине около 15 снарядов
Утром 22 февраля войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии
Об этом в telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ночь на Днепропетровщине прошла без вражеских атак. А уже в шесть утра агрессор гатил по Никопольщине тяжелой артиллерией", - отметил он.
Пострадала Марганецкая громада. Предварительно, людей не задело.
По уточнению главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, из тяжелой артиллерии враг выпустил около полутора десятков снарядов.
В настоящее время информация о разрушениях и пострадавших выясняется.
- 20 февраля военные РФ трижды за день ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.
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