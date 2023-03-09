Россияне выпустили по Никопольщине более 40 снарядов, есть погибший, два человека ранены
РФ в дальнейшем из артиллерии обстреливает Днепропетровщину: 40 снарядов атаковали Никополь и Красногригорьевскую общину; погиб мужчина, женщина и парень получили ранения
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
"Продолжал враг и артиллерийские обстрелы. Бил по Никопольщине – Красногригорьевской общине и городу Никополь. В общей сложности выпустил почти 40 снарядов", – утвердили в ОВА.
Так, в результате обстрела погиб 34-летний мужчина, также ранения получили 28-летняя женщина и 19-летний парень. Пострадавшие госпитализированы.
"Вражеские атаки вызвали в районе несколько возгораний", - добавили в пресс-службе.
- Напомним, Никопольский район Днепропетровщины в среду, 8 марта, получил вражеские обстрелы из тяжелой артиллерии и "градов": тогда ранения получили дети 10 и 11 лет и четверо взрослых.
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