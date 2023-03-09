Россияне выпустили по Никопольщине более 40 снарядов, есть погибший, два человека ранены

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

"Продолжал враг и артиллерийские обстрелы. Бил по Никопольщине – Красногригорьевской общине и городу Никополь. В общей сложности выпустил почти 40 снарядов", – утвердили в ОВА.

Так, в результате обстрела погиб 34-летний мужчина, также ранения получили 28-летняя женщина и 19-летний парень. Пострадавшие госпитализированы.

"Вражеские атаки вызвали в районе несколько возгораний", - добавили в пресс-службе.