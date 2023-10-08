Россияне выпустили по Херсону около 30 снарядов за ночь, - экс-заммэра Херсона
Роман Головня, экс-заместитель городского головы Херсона, руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб", рассказал, что ночь в Херсоне прошла громко. Город был обстрелян из системы залпового огня
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Произошло 5 заходов РСЗО (реактивная система залпового огня, – ред.) и выстрелов кассет по Херсону. В пабликах местные пишут, что около 30 снарядов упало по самому городу, повреждены жилые дома и инфраструктура", - отметил Головня.
Такие повреждения у херсонцев есть каждый день, это сотни, а то и тысячи выбитых окон жителей по городу, говорит экс-заммэра Херсона.
"Это будет один из самых сложных моментов в обеспечении теплом и подготовки к зиме жителей Херсона и Херсонщины в целом. Все мероприятия по отопительному сезону планируются. Но поскольку обстрелы интенсивные, сезон будет сложным", - добавил Роман Головня.
- Днем 6 октября российская оккупационная армия обстреляла Херсон. В результате атаки ранен мужчина, который был во дворе собственного дома.
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Утром субботы, 7 октября, российские террористы снова обстреляли город Херсон . В результате вражеской атаки ранен местный житель.
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