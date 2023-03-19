Россияне выпустили по Херсонщине 269 снарядов: повреждены дома, два человека ранены
За сутки 18 марта российская армия обстреляла Херсонщину 53 раза, выпустив 269 снарядов: 17 из них попали в жилые кварталы Херсона. Есть двое раненых
Об этом проинформировал в телеграмме глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в телеграмме.
"За минувшие сутки противник совершил - 53 обстрела, выпустив 269 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", - отметил он
Так, 17 снарядов в течение 5 атак были направлены по жилым кварталам Херсона: повреждены частные и многоквартирные дома.
В результате обстрелов в течение суток двое мирных жителей получили ранения.
- Напомним, согласно утренней сводке Генштаба, за прошедшие сутки российская армия нанесла по Украине 11 ракетных и 16 авиационных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре Запорожья.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное