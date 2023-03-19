Россияне выпустили по Херсонщине 269 снарядов: повреждены дома, два человека ранены

Об этом проинформировал в телеграмме глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в телеграмме.

"За минувшие сутки противник совершил - 53 обстрела, выпустив 269 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", - отметил он

Так, 17 снарядов в течение 5 атак были направлены по жилым кварталам Херсона: повреждены частные и многоквартирные дома.

В результате обстрелов в течение суток двое мирных жителей получили ранения.