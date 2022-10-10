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Россияне выпустили по Днепропетровщине более 10 ракет: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых

10 октября, 2022 понедельник
14:02
война с Россией

Враг ударил по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам, остановкам транспорта

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По информации Резниченко, Россияне направили на область более 10 ракет. Четыре ракеты уничтожила украинская противовоздушная оборона.

"Враг ударил по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам, остановкам транспорта. Бил тогда, когда люди шли на работу. Умышленно. Чтобы посеять панику. Есть серьезные разрушения. Все службы работают. В одном из районов Кривого Рога исчез свет. без электроэнергии более 80000 человек. Энергетики уже приступили к работе", - написал Резниченко.

Глава ОВА призвал жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и уходить в укрытие во время вражеских атак.

  • В Днепре 10 октября раздалась серия взрывов, одна из российских ракет попала в проезжую часть. В результате удара ракетами по Кривому Рогу в некоторых районах города нет воды и электричества
  • Также утром 10 октября в разных районах столицы Украины прогремели взрывы . Пять человек погибли, еще более 30 травмированы или ранены в результате ударов россиян

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