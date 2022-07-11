Россияне выпустили из самолетов четыре ракеты по Одесчине: одна попала в здание
Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области: выпустили 4 ракеты из самолетов над оккупированным Крымом
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко по телеграммам.
"Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Выпустили 4 ракеты из самолетов над оккупированным Крымом. Одна из ракет попала в здание", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушении уточняется.
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