Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в телеграмм .

"Нас снова обстреляли... Российские войска несколько раз за ночь ударили с РСЗО по Никополю. Направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру", - написал он.

Предварительно ранен один человек, это 75-летняя женщина. Она находится в больнице.

Резниченко отметил, что разрушены с десяток частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.

На месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают изуродованные сети и выясняют масштабы разрушений.

Вечером 17 июля армия РФ обстреляла Никополь в Днепропетровской области.

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