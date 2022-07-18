Россияне выпустили более 60 снарядов по Никополю: разрушены дома, задело энергетическое предприятие
Российские войска ночью на 18 июля несколько раз ударили по Никополю из реактивных систем залпового огня. Более 60 снарядов прилетели на жилые кварталы и городскую инфраструктуру
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в телеграмм .
"Нас снова обстреляли... Российские войска несколько раз за ночь ударили с РСЗО по Никополю. Направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру", - написал он.
Предварительно ранен один человек, это 75-летняя женщина. Она находится в больнице.
Резниченко отметил, что разрушены с десяток частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.
На месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают изуродованные сети и выясняют масштабы разрушений.
- Вечером 17 июля армия РФ обстреляла Никополь в Днепропетровской области.
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