Россияне выпустили более 40 снарядов по Никополю: ранена женщина, повреждены дома, лицей и детсад
На Днепропетровщине в ночь на 16 сентября россияне обстреляли 14 домов, детсад, лицей, магазин, предприятия, электролинии и газопровод
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Шесть ночных обстрелов Никопольского и Криворожского районов… Россияне били из "градов" и тяжелой артиллерии по четырем общинам. Горячее всего было в Никополе. Три обстрела. Более 40 российских снарядов. Ранена 57-летняя женщина", - подчеркнул он.
В городе повреждено 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередачи.
Также в результате обстрелов возникли 4 пожара. Спасатели их уже потушили.
В Красногригорьевской общине оккупанты повредили три многоэтажки и магазин. Люди не пострадали.
В Марганецкой и Зеленодольской общинах раненых тоже нет.
В других районах Днепропетровщины по состоянию на 7.38 ситуация спокойная.
- В ночь на 15 сентября в Никопольском районе россияне обстреляли около 10 домов, 114 солнечных панелей, санатория, два предприятия и электролинии.
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