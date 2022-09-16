Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Шесть ночных обстрелов Никопольского и Криворожского районов… Россияне били из "градов" и тяжелой артиллерии по четырем общинам. Горячее всего было в Никополе. Три обстрела. Более 40 российских снарядов. Ранена 57-летняя женщина", - подчеркнул он.

В городе повреждено 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередачи.

Также в результате обстрелов возникли 4 пожара. Спасатели их уже потушили.

В Красногригорьевской общине оккупанты повредили три многоэтажки и магазин. Люди не пострадали.

В Марганецкой и Зеленодольской общинах раненых тоже нет.

В других районах Днепропетровщины по состоянию на 7.38 ситуация спокойная.

В ночь на 15 сентября в Никопольском районе россияне обстреляли около 10 домов, 114 солнечных панелей, санатория, два предприятия и электролинии.

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