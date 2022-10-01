Россияне выпустили более 30 снарядов по Никополю: повреждены дома, гостиница и электролиния
На Днепропетровщине в ночь на 1 октября россияне обстреляли дома, хозяйственные постройки, кафе, гостиницу и электролинию, оставив без света 1 тыс. семей
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .
За ночь россияне обстреляли два района области – Никопольский и Синельниковский. По Никопольскому 5 раз били из "градов" и тяжелой артиллерии. Более всего пострадал Никополь, по которому россияне выпустили более 30 снарядов.
Люди не пострадали, однако повреждены частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Более тысячи семей остались без света. Энергетики уже чинят линии электропередачи.
В Марганецкой и Красногригорьевской громадах люди в результате обстрелов не пострадали. В Великомихайловской громаде Синельниковского района – также, масштабы разрушений уточняют.
В других районах Днепропетровщины ночь была тихой и на 07:48 обстановка тоже спокойная.
- В ночь на 30 сентября россияне также обстреляли Никопольщину, повредили более десяти домов, промышленные объекты, водовод и линию электропередачи.
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