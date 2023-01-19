Россияне выпустили более 30 снарядов по Никопольщине в эту ночь
В ночь на 19 января Красногригорьевская и Марганецкая громады Днепропетровщины страдали от вражеских обстрелов, есть повреждения
Об этом передает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.
"Градами" и тяжелой артиллерией обстреляли россияне Никопольщину этой ночью. Более 30 смертоносных снарядов прилетели в две громады - Красногригорьевскую и Марганецкую. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки", - отметил он.
Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко уточнил, что повреждены два жилых дома и уничтожено одно хозяйственное сооружение.
Предварительно, люди не пострадали.
В других районах ночь без тревог и атак.
- В ночь на 16 января оккупанты снова накрывали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Есть разрушение, но обошлось без жертв.
- Ночью 17 января три громады Днепропетровщины подвергались обстрелам вражеских войск.
- Уже 18 января россияне трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего повреждены линии электропередачи и частные дома.
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