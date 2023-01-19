Об этом передает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.

"Градами" и тяжелой артиллерией обстреляли россияне Никопольщину этой ночью. Более 30 смертоносных снарядов прилетели в две громады - Красногригорьевскую и Марганецкую. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки", - отметил он.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко уточнил, что повреждены два жилых дома и уничтожено одно хозяйственное сооружение.

Предварительно, люди не пострадали.

В других районах ночь без тревог и атак.

В ночь на 16 января оккупанты снова накрывали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Есть разрушение, но обошлось без жертв.

Ночью 17 января три громады Днепропетровщины подвергались обстрелам вражеских войск.

Уже 18 января россияне трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего повреждены линии электропередачи и частные дома.

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