Россияне выпустили 9 авиабомб по Херсонщине
В понедельник, 16 октября, россияне атаковали Херсонщину пятью самолетами СУ
Об этом пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .
В общем, враг выпустил 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушении устанавливается.
- Ранее спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников заявил , что интенсивность российских обстрелов Херсонщины снизилась из-за непогоды.
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