Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"На Никопольщине снова было горячо от российских снарядов… Враг обстрелял район трижды за ночь. Гатив по Никопольской и Марганецкой общинам из тяжелой артиллерии. Выпустил 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших", - написал он.

Сам Никополь оккупанты обстреляли дважды и повредили до 20 домов, газопровода и линии электропередачи. В результате почти 3 тыс. семей остались без света. Часть из них уже подключена к электроэнергии. Энергетики продолжают чинить сети.

Продолжаются восстановительные работы в Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах, которые вечером 13 сентября остались без воды в результате российских обстрелов.

В остальных районах Днепропетровщины ночь на 14 сентября прошла без обстрелов и по состоянию на 07:26 ситуация спокойная.

В ночь на 13 сентября кафиры шесть раз нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области и повредили дома, стадион и газопроводы.

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