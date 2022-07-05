Россияне выпустили 7 ракет по Днепропетровщине, 6 из них сбили ПВО

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По данным ОВА, в Днепре обломки сбитой ракеты повлекли за собой пожар. Спасателям удалось ликвидировать огонь. Никто не пострадал.

В городе Покров снаряд попал в частную усадьбу. В результате обстрела было разрушено несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. От взрыва произошло возгорание.

На месте происшествия работают спасатели ДСНС и полиция.

Предварительно пострадавших нет.

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