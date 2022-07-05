Россияне выпустили 7 ракет по Днепропетровщине, 6 из них сбили ПВО
Утром 5 июля российские оккупанты выпустили 7 ракет по Днепропетровской области. Шесть из них ПВО ВСУ удалось сбить над Днепром и Синельниковским районом
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По данным ОВА, в Днепре обломки сбитой ракеты повлекли за собой пожар. Спасателям удалось ликвидировать огонь. Никто не пострадал.
В городе Покров снаряд попал в частную усадьбу. В результате обстрела было разрушено несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. От взрыва произошло возгорание.
На месте происшествия работают спасатели ДСНС и полиция.
Предварительно пострадавших нет.
- Ночью 5 июля российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области: есть раненые
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.45
Покупка 34.45Продажа 35.16
-
EUR
Покупка 35.68Продажа 36.8
- Актуальное
- Важное