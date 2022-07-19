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Россияне выпустили 40 реактивных снарядов по Никополю и ударили по Криворожскому району по артиллерии

19 июля, 2022 вторник
08:01
война с Россией Никополь

В ночь на 19 июля российские оккупанты осуществили обстрелы Никопольского и Криворожского района на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в telegram .

"По Никополю выпустили до 40 реактивных снарядов. Есть разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы повлекли за собой пожары. В городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электричества. Людей не задело", - написал Резниченко.

Он добавил, что в Криворожском районе враг ударил из артиллерии по Зеленодольской общине. Пострадавших нет.

  • Российские войска ночью 18 июля несколько раз ударили по Никополю из реактивных систем залпового огня.

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Кривой Рог
Днепропетровщина
Никополь
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