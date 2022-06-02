Россияне вынуждены проводить частые ротации из-за истощения личного состава, - Одесская ОВА
Россияне проводят ротации из-за высокого истощения личного состава и их низкого морально-психологического состояния. Есть случаи самоубийств
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
По его словам, около 40% россиян отказываются возвращаться в зону боевых действий.
"По имеющейся информации, из-за высокого истощения личного состава и низкого морально-психологического состояния оккупанты вынуждены проводить частые ротации. При этом от 30 до 40% возвращающихся из Украины живыми оккупантов отказываются возвращаться в зону боевых действий. Из-за этого российская власть должна отправлять к нам свежие необстрелянные части, которые после встречи с нашими Вооруженными силами также быстро теряют свой боевой потенциал", - сказал он.
Максим Марченко также сообщил о случаях самоубийств в рядах армии РФ.
"Те, кого оставляют здесь на более долгий срок, не выдерживают и самоустраняют себя из жизни, делая работу наших военных немного легче", - добавил глава ОВА.
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