Россияне вынуждены проводить частые ротации из-за истощения личного состава, - Одесская ОВА

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, около 40% россиян отказываются возвращаться в зону боевых действий.

"По имеющейся информации, из-за высокого истощения личного состава и низкого морально-психологического состояния оккупанты вынуждены проводить частые ротации. При этом от 30 до 40% возвращающихся из Украины живыми оккупантов отказываются возвращаться в зону боевых действий. Из-за этого российская власть должна отправлять к нам свежие необстрелянные части, которые после встречи с нашими Вооруженными силами также быстро теряют свой боевой потенциал", - сказал он.

Максим Марченко также сообщил о случаях самоубийств в рядах армии РФ.

"Те, кого оставляют здесь на более долгий срок, не выдерживают и самоустраняют себя из жизни, делая работу наших военных немного легче", - добавил глава ОВА.

30 мая российская армия выпустила 3 ракеты по мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области, это пятый обстрел сооружения.

В ОК "Юг" считают , что нет признаков подготовки десантной операции в Одесской области, но возможна высадка ДРГ на берег или в устье Дуная.

1 июня Одессы предупредили об угрозе ракетных ударов с российской стратегической авиации и корабля в Черном море.

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