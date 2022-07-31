Россияне выкопали могилы в Оленовке заранее. Об этом свидетельствуют фото Maxar

Свои утверждения он опубликовал в Twitter.

"Фото Maxar из Оленовской тюрьмы, где были убиты 50 военнопленных, кажется, показывает возможные могилы, вырытые у северной стены. Вероятные могилы кажутся открытыми и недавно вырытыми 27 числа (за 2 дня до взрыва)", - написал он.

По его словам, выкопанные могилы могут быть еще одним доказательством того, что убийство украинских военных было заранее спланированным военным преступлением.

"Конечно, могилы могут существовать в лагерях военнопленных, не являясь предвестником широкомасштабного военного преступления. Количество возможных могил, которые на этих изображениях выглядят как свежие, и масштаб военного преступления связаны больше, чем случайность", - сказал он.

Впоследствии он нашел подтверждение, что они были вырыты между 18 и 21 июля.

"Я считаю, что военнопленные могли быть убиты до взрыва, который позже использовали как прикрытие для обвинения Украины", – добавил он.

Александер Оливер нашел видео и изображения за 18 мая, показывающие, что военнопленных размещали в главном камерном блоке вдали от разрушенного здания.

Такие же утверждения высказал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс, приведя доказательства, что эти могилы появились даже не за два дня до массового убийства украинцев, а за неделю.

29 июля вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка Донецкой области, где содержались украинские пленные.

29 июля Главное управление разведки сообщило , что убийство украинских защитников в Оленовке – это сознательный акт терроризма, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных.

По состоянию на 30 июля Украина начала процедуру возвращения тел погибших от теракта в Оленовке.

31 июля мы писали, что спутниковые снимки колонии в Оленовке еще раз подтверждают , что здание, в котором содержали украинских пленных, взорвали сами россияне. И сделали они это изнутри.

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