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Россияне выдохнутся в начале мая. ВСУ уничтожат врага на всех фронтах, - Чумак
Главный военный прокурор Украины в 2019-2020 гг. Виктор Чумак считает, что россияне не смогут постоянно атаковать украинские позиции на Востоке и Юге Украины в течение длительного времени, поэтому перелом войны может произойти в начале мая
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"."Я хочу подчеркнуть, что ситуация на 59 сутки войны значительно лучше, чем была на 9 сутки. Мы все прекрасно помним, где находился враг. Враг был под Киевом, Черниговом, Сумами. Сейчас мы смогли выбить врага с Севера Украины. Поэтому мы можем говорить, что ситуация на фронтах развивается в нашу пользу. Теперь что касается текущей ситуации на Востоке и Юге Украины. Оккупанты сосредоточили достаточно большую группировку на восточном и южном направлениях. Однако, по оценкам наших партнеров и нашей разведки такого контингента войск недостаточно, чтобы уничтожить нашу линию обороны", - пояснил Чумак.
Чумак отметил, что по имеющейся информации захватчики стянули на Восток и Юг Украины около 90 тыс. войск и начали наступательную операцию. По словам Чумака, россияне в теории рассматривают возможность оцепления ВСУ в зоне ООС, но на практике они смогли продвинуться на 25-30 км.
“Россияне сейчас по всем канонам советской армии нарисовали себе наступательную операцию, в которой они должны окружить наши войска в зоне ООС. Однако, на практике, за 59 дней войны они смогли продвинуться всего на 25-30 км. То есть они не смогли создать значительных проблем нашим ВСУ. Я глубоко сомневаюсь, что они смогут что-нибудь организовать за следующие 14 дней”, - добавил Чумак.
Чумак также отметил важность поставки тяжелого вооружения Украине. По его мнению, это станет переломным моментом в русско-украинской войне.
“Россияне на Востоке Украины не смогли ничего организовать за 59 дней войны, поэтому вряд ли они смогут успешно атаковать после того, как Украина начала поставлять тяжелое вооружение. Мы сможем наносить врагу контрбатарейные удары. Здесь главное, что общество нетерпеливо ждет побед от ВСУ прямо сейчас. Этого не будет сходу. Нам нужно подождать. Мы увидим результаты где-нибудь в начале мая. Россияне до тех пор выдохнутся, поскольку постоянно атаковать в таком темпе просто невозможно. А дальше все зависит от наших ВСУ. И здесь я хотел бы сказать, что я верю в мастерство и профессионализм нашего Генерального штаба. Они ведут эту войну просто гениально. Я верю, что они сделают все правильно и выгонят захватчиков с нашей земли.”, - добавил Чумак.
- По информации минобороны Британии, оккупанты имеют материально-технические проблемы, а неспособность подавить сопротивление в Мариуполе свидетельствует об их неспособности быстро достичь цели.
- Советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал, по каким сценариям может разворачиваться война после наступления российской армии на Востоке Украины
- На брифинге 18 апреля спикер Минобороны Александр Мотузяник отметил, что российская армия завершила перегруппировку войск для атаки на Востоке Украины.
- В Генштабе ВСУ заявили, что в восточной операционной зоне боевых действий фиксируют признаки начала наступательной операции войск РФ.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российская армия предприняла попытку наступления на Востоке Украины.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что российские войска начали наступление на Донбассе.
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