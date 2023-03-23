Россияне выделили 1,2 млн рублей на подготовку пропагандистов на временно оккупированной Луганской области, - ЦНС
Российские захватчики выделили 1,2 млн для подготовки "журналистов" среди молодежи на временно оккупированных территориях Луганской области
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
"На грантовые средства администрации президента РФ, то есть Владимира Путина, по плану будет действовать медиазона в Алчевске. Именно в ней до 30 ноября должны учить подростков "основам журналистики". По сути, оккупанты ищут молодых пропагандистов среди местных, ведь сейчас на захваченных регионах большинство пропагандистов среди "местных СМИ" – это гастролеры из РФ", - утвердили специалисты Центра нацсопротивления.
- Аналитики Института изучения войны утвердили , что Владимир Путин уступил контроль над информационным пространством РФ и не может решительно действовать для его восстановления.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38
Покупка 38Продажа 38.77
-
EUR
Покупка 40.55Продажа 41.45
- Актуальное
- Важное