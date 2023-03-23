Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"На грантовые средства администрации президента РФ, то есть Владимира Путина, по плану будет действовать медиазона в Алчевске. Именно в ней до 30 ноября должны учить подростков "основам журналистики". По сути, оккупанты ищут молодых пропагандистов среди местных, ведь сейчас на захваченных регионах большинство пропагандистов среди "местных СМИ" – это гастролеры из РФ", - утвердили специалисты Центра нацсопротивления.