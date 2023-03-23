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Россияне выделили 1,2 млн рублей на подготовку пропагандистов на временно оккупированной Луганской области, - ЦНС

23 мартa, 2023 четверг
13:04
война с Россией

Российские захватчики выделили 1,2 млн для подготовки "журналистов" среди молодежи на временно оккупированных территориях Луганской области

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"На грантовые средства администрации президента РФ, то есть Владимира Путина, по плану будет действовать медиазона в Алчевске. Именно в ней до 30 ноября должны учить подростков "основам журналистики". По сути, оккупанты ищут молодых пропагандистов среди местных, ведь сейчас на захваченных регионах большинство пропагандистов среди "местных СМИ" – это гастролеры из РФ", - утвердили специалисты Центра нацсопротивления.

  • Аналитики Института изучения войны утвердили , что Владимир Путин уступил контроль над информационным пространством РФ и не может решительно действовать для его восстановления.
Украина
Россия
Луганщина
оккупированные территории
пропаганда
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