Россияне выдают паспорта, чтобы отправить воевать против Украины, - мэр Мелитополя Федоров

Об этом он сказал в видеообращении на Facebook.

“Псевдопаспорта РФ брать нельзя. В первую очередь выдача паспортов производится, чтобы закрыть вопрос нехватки военных в войне против Украины. Ранее производилась перепись, были предложения на блокпостах. Они хотят выдать паспорта, чтобы мобилизовать жителей Мелитополя и использовать в качестве пушечного мяса”, - отметил Федоров.

По его словам, этот документ не имеет никакой ценности, а также напомнил, что в Украине запрещено двойное гражданство.