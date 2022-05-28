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Главная война с Россией Россияне выдают паспорта, чтобы отправить воевать против Украины, - мэр Мелитополя Федоров

Россияне выдают паспорта, чтобы отправить воевать против Украины, - мэр Мелитополя Федоров

28 мая, 2022 суббота
20:19
война с Россией

Городской голова Мелитополя Иван Федоров призвал горожан не брать российских паспортов у оккупантов

Об этом он сказал в видеообращении на Facebook.

“Псевдопаспорта РФ брать нельзя. В первую очередь выдача паспортов производится, чтобы закрыть вопрос нехватки военных в войне против Украины. Ранее производилась перепись, были предложения на блокпостах. Они хотят выдать паспорта, чтобы мобилизовать жителей Мелитополя и использовать в качестве пушечного мяса”, - отметил Федоров.

По его словам, этот документ не имеет никакой ценности, а также напомнил, что в Украине запрещено двойное гражданство.

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Мелитополь
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