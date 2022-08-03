Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, допросы пленных проводили следователи "МГБ ДНР" совместно с представителями российской частной военной компании Вагнера и работниками ФСБ РФ.

"Во время допросов активно использовались физические пытки и побои. Такие меры, в первую очередь, были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью слома морально-психологических качеств украинских воинов", - говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что оккупанты пытались выбить из пленных признание в якобы совершении преступлений в отношении мирных жителей.

"Представители ФСБ планировали привлечь украинских пленных к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречения бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины". Допросы проводились конвейерно на регулярной основе, однако не имели успеха. Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли", - сообщает разведка.

ГУР МО заявляет, что россияне не планировали обменивать пленников, которых пытали, и убили их, чтобы скрыть факты пыток.

"Российская сторона не намерена осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия ненадлежащих условий и форм допроса украинских военнослужащих (которые могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных. По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было совершено боевиками ЧВК Вагнер "с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении", - сообщает разведка.

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