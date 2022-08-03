Россияне выбивали у пленных в Оленовке признания в "преступлениях", но не смогли их сломить и убили, чтобы скрыть пытки, - разведка
Украинская разведка установила некоторые обстоятельства убийства оккупантами украинских военнопленных в колонии в Оленовке, где содержались, в том числе, защитники Мариуполя
Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, допросы пленных проводили следователи "МГБ ДНР" совместно с представителями российской частной военной компании Вагнера и работниками ФСБ РФ.
"Во время допросов активно использовались физические пытки и побои. Такие меры, в первую очередь, были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью слома морально-психологических качеств украинских воинов", - говорится в сообщении.
Разведка отмечает, что оккупанты пытались выбить из пленных признание в якобы совершении преступлений в отношении мирных жителей.
"Представители ФСБ планировали привлечь украинских пленных к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречения бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины". Допросы проводились конвейерно на регулярной основе, однако не имели успеха. Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли", - сообщает разведка.
ГУР МО заявляет, что россияне не планировали обменивать пленников, которых пытали, и убили их, чтобы скрыть факты пыток.
"Российская сторона не намерена осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия ненадлежащих условий и форм допроса украинских военнослужащих (которые могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных. По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было совершено боевиками ЧВК Вагнер "с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении", - сообщает разведка.
- Напомним, 29 июля стало известно о взрывах в колонии в Оленовке Донецкой области, где кафиры содержали украинских военнопленных.
- По данным украинской разведки, теракт в колонии в Оленовке совершили наемники из ПВК Вагнера по личной команде их руководителя "повара Путина" Евгения Пригожина.
- Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров разорвать все связи с Россией после теракта в Оленовке.
- Оккупанты не допустили Красный Крест в колонию в Оленовке.
- Американский журналист Кристофер Миллер обнародовал спутниковые снимки колонии в Оленовке, свидетельствующие о термобарическом взрыве внутри помещения.
- Исследователь сообщества Bellingcat Александр Оливер обнаружил спутниковые фото, свидетельствующие о вырытых оккупантами заранее вероятных могилах в колонии.
- После теракта в Оленовке оккупанты записали видео с мужчиной, похожим на командира 36-й обрмп ВСУ Волынского (Волыну).
- Эксперты Института изучения войны (США) подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.
- Верховная Рада призвала мир признать РФ государством-террористом из-за убийства оккупантами пленных в Оленовке и ужесточить санкции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.53
Покупка 38.53Продажа 39.65
-
EUR
Покупка 38.83Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное