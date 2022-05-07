Россияне вводят "временные разрешения" для предпринимателей Херсонщины. В случае отказа угрожают конфискацией, - разведка
Российские оккупанты вводят "временные разрешения" на работу для предпринимателей в Херсонской области, а если те отказываются - угрожают забрать бизнес
Об этом сообщает пресс-служба главного управления разведки Минобороны в Telegram.
"Представители оккупационных администраций в Херсонской области совершают объезд объектов промышленности. В первую очередь - производителей пищевой продукции. Их цель - принуждение руководства и персонала к сотрудничеству", - говорится в сообщении.
Там сообщили, что группа лиц (до 10 человек) в военной форме ВС РФ с оружием прибывает в офисы компаний и ставит ультиматум для продолжения производства продукции.
"Для этого, по словам рашистов, необходимо "официально" оформить свою деятельность по российским правилам и получить "временное разрешение" на работу от "военно-гражданских администраций". При этом все проблемные вопросы, в частности - поставки сырья и обеспечение сбыта, необходимо решать через местную комендатуру", - отметили в ГУР.
Владельцы и работники предупреждены, что в случае прекращения работы или нарушения требований россиян руководство и персонал будут заменены. Новые владельцы и сотрудники будут определяться оккупационными администрациями.
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