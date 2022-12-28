Россияне вводят круглосуточный комендантский час в некоторых населенных пунктах на оккупированном Запорожье, - мэр Мелитополя
На временно оккупированной территории Запорожской области россияне ограничивают выезд и передвижение, в некоторых районах вводят круглосуточный комендантский час
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .
Мэр подчеркнул, что россияне усиливают террор на временно захваченных территориях Запорожской области.
"Рашисты создали с оккупированных территорий резервацию, ограничив жителям свободу передвижения", - подчеркивает Федоров.
В частности, в населенных пунктах Васильевского и Пологовского районов российские захватчики вводят круглосуточный комендантский час. В то же время, некоторые села Акимовского района полностью закрыты на въезд и выезд.
На центральных улицах Мелитополя оккупанты продолжают размещать блок-посты и устраивают фильтрацию.
Кроме того, две недели у украинцев нет возможности выехать с временно оккупированной территории, рашисты закрыли проезд в сторону Запорожья.
Переодетые представители российских спецслужб в местах массового скопления людей, подслушивают разговоры и задают провокационные вопросы.
"Рашисты видят и боятся того, что даже после 10 месяцев оккупации украинцы оказывают мощное сопротивление. Оккупанты пытаются террором заставить местных жителей молчать. Однако они не понимают, что наша земля, как и наши люди никогда не станут частью "русский мир", - добавил" Федоров.
- Напомним, ранее Иван Федоров отмечал , что кафиры делают из Мелитополя такую крепость, которую вроде бы собираются удерживать до конца: ни въехать в город, ни уехать оттуда невозможно.
- Захватчики также пытаются собрать более 1,5 тыс. детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в Россию якобы на новогодние праздники.
- Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил , что кафиры используют Мелитополь как логистический хаб
- По состоянию на 25 декабря военные РФ не выпускают жителей временно оккупированных территорий уже 10 дней, россияне приказывали бросать машины и идти в Запорожье пешком.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала Эспрессо сообщил , что жители оккупированных территорий Запорожской области остались без медицинского обеспечения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 41.43Продажа 42.53
- Актуальное
- Важное