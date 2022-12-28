Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

Мэр подчеркнул, что россияне усиливают террор на временно захваченных территориях Запорожской области.

"Рашисты создали с оккупированных территорий резервацию, ограничив жителям свободу передвижения", - подчеркивает Федоров.

В частности, в населенных пунктах Васильевского и Пологовского районов российские захватчики вводят круглосуточный комендантский час. В то же время, некоторые села Акимовского района полностью закрыты на въезд и выезд.

На центральных улицах Мелитополя оккупанты продолжают размещать блок-посты и устраивают фильтрацию.

Кроме того, две недели у украинцев нет возможности выехать с временно оккупированной территории, рашисты закрыли проезд в сторону Запорожья.

Переодетые представители российских спецслужб в местах массового скопления людей, подслушивают разговоры и задают провокационные вопросы.

"Рашисты видят и боятся того, что даже после 10 месяцев оккупации украинцы оказывают мощное сопротивление. Оккупанты пытаются террором заставить местных жителей молчать. Однако они не понимают, что наша земля, как и наши люди никогда не станут частью "русский мир", - добавил" Федоров.

Напомним, ранее Иван Федоров отмечал , что кафиры делают из Мелитополя такую крепость, которую вроде бы собираются удерживать до конца: ни въехать в город, ни уехать оттуда невозможно.

Захватчики также пытаются собрать более 1,5 тыс. детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в Россию якобы на новогодние праздники.

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил , что кафиры используют Мелитополь как логистический хаб

По состоянию на 25 декабря военные РФ не выпускают жителей временно оккупированных территорий уже 10 дней, россияне приказывали бросать машины и идти в Запорожье пешком.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала Эспрессо сообщил , что жители оккупированных территорий Запорожской области остались без медицинского обеспечения.

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