Россияне ввезли в Мариуполь 70-80 тыс. гастарбайтеров, - депутат горсовета Забавин

Об этом стало известно изэфира телеканала "Еспресо".

"Россияне сделали все, чтобы уничтожить в Мариуполе жилищный фонд. При осаде Мариуполя они повредили и уничтожили более 80% жилищного фонда. Представьте себе, в Мариуполе проживало около полумиллиона мариупольцев, сейчас где-то 100 тыс., то есть 20%, но и им не хватает того жилья, которое осталось после обстрелов Мариуполя. Людям просто негде жить", - рассказал Забавин.

Депутат отметил, что россияне завезли 70-80 тыс. гастарбайтеров разных народностей РФ в Мариуполь.

"То есть понятных им, покорных, которые будут выполнять все, что пожелают здешние власти и, соответственно, они там пытаются устроить свой быт и там пропаганда на внутреннего потребителя, и то, что там цены на жилье ниже, чем в каких-либо российских глубинках создает определенный спрос даже на разрушенное жилье", - заметил он.

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Забавин также обратил внимание на то, в каких ужасающих условиях проживали и проживают россияне в глубинках, что они приезжают в разрушенный Мариуполь и покупают там жилье.

"Это вообще разрушает всю российскую пропаганду и говорит о том, что россияне живут гораздо хуже в российских глубинках, чем даже в городах, которые они сами разрушили в Украине", – добавил он.